Negozi chiusi a Pasqua e Pasquetta, FdI: «Ennesimo colpo inferto a imprese e cittadini»

GROSSETO – “Il governatore della Toscana dà il colpo di grazia alle imprese e partite Iva con questa ennesima e scellerata scelta. Eugenio Giani ritiri subito l’ordinanza o presenti immediatamente la variazione di bilancio per assicurare un ristoro adeguato a tutte le attività che ha deciso di sacrificare”, a chiederlo sono Fabrizio Rossi, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Francesco Torselli, capogruppo in Consiglio regionale, e Vittorio Fantozzi, consigliere regionale e vicepresidente della commissione sviluppo economico.

“Ancora una volta in fatto di tempestività il governatore Giani è davvero imbattibile”, commenta Fabrizio Rossi, al quale si aggiunge Bruno Ceccherini, responsabile provinciale Fratelli d’Italia Grosseto.

“Un provvedimento, quello dell’Ordinanza regionale che di fatto chiude tutte le attività commerciali per Pasqua e Pasquetta – proseguono Rossi e Ceccherini – del quale nutriamo molte perplessità sull’effettiva efficacia, ma a nostro avviso, sicuramente irrispettoso per chi come i gestori di piccoli negozi di alimentari, gastronomie, rosticcerie e quant’altro, aveva programmato acquisti di derrate alimentari per beni di consumo e deperibili per le prenotazioni ricevute, e che adesso dovranno sicuramente buttar via”.

“Ma l’assurdo – continuano Rossi e Ceccherini – sta poi nel testo dell’ordinanza stessa, dove si legge, che verrebbe permessa la consegna a domicilio previa prenotazione telefonica od online. Chi partorisce queste ordinanze ha mai lavorato? Si rendono conto dei sacrifici che queste categorie stanno facendo in questo momento?”.

“Con tutti i comparti sotto pressione da mesi, e già impossibilitati a lavorare normalmente per via delle zona Rosse e Arancioni, – concludono Fabrizio Rossi e Bruno Ceccherini – adesso con quest’ordinanza, tra l’altro diffusa a meno di quarant’ore dalla Pasqua e dalle chiusure, e per di più senza nessun preavviso, ci sembra questo l’ennesimo e irrispettoso schiaffo alle attività commerciali della nostra regione”.