GROSSETO – Più sole, ma temperature in leggero calo in provincia di Grosseto. Giornata comunque piacevole, decisamente primaverile, nella giornata di venerdì 2 aprile.

Nel capoluogo il termometro dovrebbe oscillare tra i 7 e i 20 gradi, quindi temperature minime e massime qualche grado in meno rispetto al primo aprile. Cielo sereno, invece, da mattino a sera.

Vento debole in mattinata, in aumento nel pomeriggio, con raffiche che raggiungeranno i 15 chilometri orari. Possibili temperature in ulteriore diminuzione nei prossimi giorni.

