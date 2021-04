Coronavirus: ancora quattro morti in Maremma. I nuovi casi sono 48

GROSSETO - Quattro morti in Provincia di Grosseto per Coronavirus, tutti deceduti ieri all'Ospedale Misericordia di Grosseto: si tratta di due uomini, uno di 83 e uno di 90 anni, e due donne, di 83 e 85 anni, quest'ultima trasferita dall'Ospedale di Arezzo.

Sono invece 48 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Provincia di Grosseto tra le ore 14 dell'1 aprile alle 14 di oggi, 2 aprile (ieri 56).

Dei 48 nuovi casi, 27 sono nel Comune di Grosseto, sei a Monte Argentario, quattro a Scarlino e Castiglione della Pescaia.

Sono 641 i tamponi processati nelle ultime 24 ore (ieri 705). Le persone positive in carico alla Asl sono 1.195 (ieri 1.215). Si registrano 47 guarigioni (ieri 49).

All'Ospedale Misericordia di Grosseto ci sono 62 persone ricoverate in Degenza Covid (sei in meno di ieri) e 19 in terapia intensiva (due in più di ieri).

SITUAZIONE VACCINI IN MAREMMA

Per quanto riguarda la situazione vaccini in Maremma, ad oggi sono state somministrate 26.948 prime dosi (martedì 30 marzo erano 24.012) e 10.518 seconde dosi (martedì invece erano 8.902).

La maggior parte delle persone vaccinate in provincia di Grosseto ha ricevuto il vaccino Pfizer - Biontech: sono 15.077 le prime dosi somministrate (martedì erano 12.978), 9.804 le seconde (martedì erano 8.209).

Per quanto riguarda l'Astrazeneca, in Maremma sono state somministrate 9.644 dosi (le seconde dosi ancora no, visto che il richiamo con Astrazeneca avviene dopo tre mesi), martedì erano 9.094, invece le prime dosi effettuate con Moderna 2.227 (martedì erano 1.940), 714 le seconde (martedì erano 693).

Nella Asl Toscana sud est (Grosseto, Arezzo e Siena) sono state somministrate in totale 98.379 prime dosi e 37.581 seconde dosi (martedì erano 86.815 prime dosi e 31.754 seconde dosi).

Casi per Provincia e totale ASL TSE

Asl TSE 256 Provincia di Arezzo 133 Provincia di Siena 72 Provincia di Grosseto 48 Extra USL 3

Nuovi casi positivi per classi d'età

Provincia 0 - 18 19 - 34 35 - 49 50 - 64 65 - 79 over 80 Arezzo 12 25 27 33 24 12 Grosseto 2 9 16 9 6 6 Siena 12 16 14 17 10 3 Totale ASL TSE 26 50 57 59 40 21

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Venerdì 26 mar Sabato 27 mar Domenica 28 mar Lunedì 29 mar Martedì 30 mar Mercoledì 31 marzo Giovedì 1 aprile Venerdì 2 aprile Arezzo 156 134 99 152 77 88 115 133 Siena 68 65 61 70 85 67 105 72 Grosseto 63 62 29 42 48 46 56 48 Totale Asl Tse 287 261 189 264 210 201 276 253

Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto

Comune Nuovi casi Castiglione Della Pescaia 4 Follonica 2 Grosseto 27 Magliano In Toscana 2 Massa Marittima 2 Monte Argentario 6 Orbetello 1 Scarlino 4

Ricoveri

Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 110 TI San Donato Arezzo 24 Degenza Covid Misericordia Grosseto 62 TI Misericordia Grosseto 19

Ulteriori informazioni

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 1162 Provincia di Siena 1704 Provincia di Grosseto 641

Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 2194 Provincia di Siena 1474 Provincia di Grosseto 1195

Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 1767 Provincia di Siena 1262 Provincia di Grosseto 1059

Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 2636 Provincia di Siena 3413 Provincia di Grosseto 1450

Guariti Provincia di Arezzo 116 Provincia di Siena 77 Provincia di Grosseto 47