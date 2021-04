GROSSETO – Inizia il mese di aprile con qualche nuvola, dopo giornate all’insegna del sole e del sereno. Cielo moderatamente coperto in alcune zone, che però non cambierà la situazione meteo in corso.

Temperature in linea, infatti, con quelle delle giornate precedenti. A partire dal capoluogo dove il termometro, oggi, dovrebbe oscillare tra i 9 e i 23 gradi. Clima quindi assolutamente piacevole.

Vento debole in mattinata; durante il pomeriggio raffiche più intense fino a 20 chilometri orari. Possibile una diminuzione delle temperature tra Pasqua e Pasquetta, con piogge durante la prossima settimana.

Per conoscere le previsioni del tempo in provincia di Grosseto, comune per comune, cliccate qui