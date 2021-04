Effetto Cacitti, ritorno al successo per il Follonica Gavorrano contro la Pianese

GAVORRANO – Esordio vincente per il Follonica Gavorrano targato Cacitti col 2-0 alla Pianese e una buona prestazione anche sotto l’aspetto caratteriale. Gara che inizia su ritmi blandi con la prima occasione che arriva al 12′ quando Papini crossa bene in area, con Mencagli bravo a prendere posizione e subire il contatto da rigore di un difensore bianconero.

Meno preciso l’attaccante minerario nel tentativo di trasformazione, con il diagonale che termina a lato con Wroblewski spiazzato.

I padroni di casa non si abbattono e si portano in vantaggio al 32′ sul corner battuto da Lombardi: Tomassini fa la sponda per l’accorrente Ampollini che gira di testa all’incrocio dei pali.

I biancorossoblu continuano a macinare gioco e sfiorano il raddoppio con Dierna la cui conclusione termina sull’esterno della rete.

A inizio ripresa subito Zini va vicino al pari. I padroni di casa non si scompongono e tornano a farsi pericolosi con Papini che si vede negare il gol da un grande intervento di Wroblewski. Al 16′ raddoppio per i ragazzi di Cacitti: strepitoso ancora Papini che raccoglie palla da un corner bianconero e conduce la transizione per 60 metri. La difesa della Pianese chiude in un primo momento, ma la sfera poi arriva sui piedi di Lombardi che insacca con una precisa parabola di destro. La Pianese accusa il colpo e il Follonica Gavorrrano colpisce una clamorosa traversa con Bruni. Ultime emozioni ma il risultato non cambia più.

FOLLONICA GAVORRANO: Ombra, Valerio, Dierna, Al. Zini (22′ st Bruni); Ampollini, Staiano (41′ st Rosini), Lombardi, Berardi, Papini; Mencagli (36′ st Vai), Tomassini (26′ st Apolloni). A disposizione: Trombini, Farini, Usei, Lo Sicco, Luzzetti. All. Cacitti.

PIANESE: Wroblewski, Ambrogio (28′ st Lepri), Folino (1′ st Chinnici), Bernardini, Gagliardi, Islamaj, Marino (20′ st Remorini), Kondaj (28′ st Lattanzi), Arras, An. Zini, Mengali. A disposizione: Mazzi, Misimovic, Coccia, Tampwo, La Spada. All. Pagliuca.

ARBITRO: Peletti di Crema; assistenti Mino di La Spezia e Manni di Savona.

MARCATORI: 32′ Ampollini, 16′ st Lombardi.

NOTE: Mencagli fallisce un calcio di rigore al 12′; Arras colpisce il palo su rigore al 44′ st; recuperi 2’+5′; ammoniti Ambrogio, Lombardi, Staiano, Remorini, Dierna, Lattanzi, angoli 5-3 per il Follonica Gavorrano.