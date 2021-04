FIRENZE – “Esprimo il mio cordoglio personale e quello di tutto il Consiglio regionale della Toscana al Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, per la scomparsa della madre Flora. In un momento così difficile vogliamo far sentire al presidente tutta la nostra vicinanza”.

Questo il messaggio del presidente dell’Assemblea legislativa della Toscana, Antonio Mazzeo.