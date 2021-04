Coronavirus: 56 nuovi casi in Provincia. 35 sono a Grosseto, sei a Scansano

GROSSETO - Sono 56 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Provincia di Grosseto tra le ore 14 del 31 marzo alle 14 di oggi, 1 aprile (ieri 46).

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 1 aprie 2021" su Spreaker.

Dei 56 nuovi casi, 35 sono nel Comune di Grosseto, sei a Scansano, tre a Roccastrada, Monte Argentario e Follonica.

Sono 705 i tamponi processati nelle ultime 24 ore (ieri 792). Le persone positive in carico alla Asl sono 1.215 (ieri 1.263). Si registrano 49 guarigioni (ieri 35).

All'Ospedale Misericordia di Grosseto ci sono 68 persone ricoverate in Degenza Covid (due in più di ieri) e 17 in terapia intensiva (due in meno di ieri).

Dei casi registrati in Provincia di Grosseto tra lunedì 29 marzo ed oggi giovedì 1 aprile, 10 sono varianti inglesi.

Sono undici i nuovi casi di coronavirus registrati a Piombino nella giornata di oggi: si tratta di sei donne di 19, 24, 41, 45, 52 e 76 anni e cinque uomini di 47, 50, 53 e due di 58 anni.

Tutti i soggetti sono in buone condizioni di salute isolati nelle proprie abitazioni. Il Dipartimento di prevenzione sta ricostruendo la rete di contatti avuti dai pazienti.

A Piombino sono 128 i soggetti attualmente positivi in isolamento nelle proprie abitazioni; da agosto ad oggi, sono guariti 654 pazienti, sono tre, invece, i pazienti deceduti. I soggetti attualmente ricoverati a Villamarina, invece, sono sette, cinque dei quali residenti a Piombino.

Casi per Provincia e totale ASL TSE

Asl TSE 277 Provincia di Arezzo 115 Provincia di Siena 105 Provincia di Grosseto 56 Extra USL 1

Nuovi casi positivi per classi d'età

Provincia 0 - 18 19 - 34 35 - 49 50 - 64 65 - 79 over 80 Arezzo 17 17 26 29 15 11 Grosseto 9 6 15 11 11 4 Siena 14 22 22 24 9 14 Totale ASL TSE 40 45 63 64 35 29

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Giovedì 25 mar Venerdì 26 mar Sabato 27 mar Domenica 28 mar Lunedì 29 mar Martedì 30 mar Mercoledì 31 marzo Giovedì 1 aprile Arezzo 119 156 134 99 152 77 88 115 Siena 82 68 65 61 70 85 67 105 Grosseto 68 63 62 29 42 48 46 56 Totale Asl Tse 269 287 261 189 264 210 201 276

Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto

Comune Nuovi casi Capalbio 2 Castiglione Della Pescaia 1 Follonica 3 Grosseto 35 Magliano In Toscana 1 Manciano 1 Monte Argentario 3 Orbetello 1 Roccastrada 3 Scansano 6

Ricoveri

Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 104 TI San Donato Arezzo 24 Degenza Covid Misericordia Grosseto 68 TI Misericordia Grosseto 17

Ulteriori informazioni

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 1167 Provincia di Siena 1816 Provincia di Grosseto 705

Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 2186 Provincia di Siena 1495 Provincia di Grosseto 1215

Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 1756 Provincia di Siena 1282 Provincia di Grosseto 1076

Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 2660 Provincia di Siena 3356 Provincia di Grosseto 1573

Guariti Provincia di Arezzo 91 Provincia di Siena 47 Provincia di Grosseto 49