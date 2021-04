Contagi in crescita: Toscana in zona rossa anche la prossima settimana

GROSSETO – La Toscana sarà in zona rossa anche tutta la prossima settimana e molto probabilmente anche fino al 19 aprile.

Questo è quello che emerge dall’ultima analisi dei dati relativi al contagio nella nostra Regione che, stando al numero dei nuovi positivi di oggi, supera ampiamente la soglia dei 250 casi settimanali ogni 100.000 abitanti.

Per questo motivo sicuramente la Toscana rimarrà in zona rossa anche nella settimana dopo Pasqua.

Una doccia fredda per tutte quelle attività che speravano di poter riaprire dopo lo stop arrivato lunedì scorso 29 marzo e nel comune di Grosseto addirittura il 22 marzo.

La decisione ufficiale arriverà come sempre nella giornata di domani, venerdì 2 aprile, ma appare scontato ormai che la Toscana non possa tornare nelle fasce di rischio minori.

I casi in Toscana oggi – Sono 1.631 i positivi in più rispetto a ieri (1.579 confermati con tampone molecolare e 52 da test rapido antigenico). Dall’inizio dell’epidemia in Toscana sono 197.005 i casi di positività al Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,8% in più rispetto al totale del giorno precedente. L’età media dei 1.631 nuovi positivi odierni è di 45 anni circa (il 17% ha meno di 20 anni, il 22% tra 20 e 39 anni, il 35% tra 40 e 59 anni, il 19% tra 60 e 79 anni, il 7% ha 80 anni o più).

