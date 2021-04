Circolo Pattinatori, fissate le date della postseason per la serie A1 e la B

GROSSETO – L’ufficio gare della Fisr ha fissato le date dei play out di serie A1 e definito il calendario dei playoff di serie B, che vedranno impegnate le due formazioni del Circolo Pattinatori Grosseto.

I playout di A1, che interesseranno le le quattro formazioni che chiuderanno la regular season all’11º, 12°, 13º e 14º posto, scatteranno il prossimo 24 aprile e andranno avanti per sei settimane fino al 29 maggio con gare di andata e ritorno. Le ultime due retrocederanno in serie A2. Le compagini che si giocheranno la permanenza nella massima serie si presenteranno al via portandosi dietro la metà dei risultati ottenuti nella prima fase della stagione. Il Circolo Pattinatori Grosseto, attualmente dodicesimo, cercherà con tutte le sue forze di muovere la classifica nella trasferta di Valdagno e in casa contro il Montebello per sopravanzare Monza (10°) e Correggio (11°) che lo precedono con 25 punti, uno in più. Nell’ipotesi che la situazione rimanesse invariata dopo la disputa degli 100 minuti, i ragazzi di Federico Paghi partirebbero nella volata salvezza con 12 punti, uno in meno del Correggio, ma nove in più dello Scandiano (3) e dieci sul Breganze (2).

La Fisr ha ufficializzato il programma dello spareggio playoff di serie B tra RRD Grosseto e Viareggio Hockey. La gara d’andata si disputerà domenica 2 maggio alle 18 in Versilia, il ritorno domenica 9 maggio alle 17,30 in via Mercurio. La vincente farà compagnia a Prato, Alice Grosseto, Giovinazzo/Salerno nel girone di Final Four che si disputerà dal 14 al 16 maggio in una località da stabilire e che promuoverà la prima classificata in serie A2.

Ancora da fissare le date dei playoff di serie A1. Le prime sei salteranno il primo turno, in attesa degli scontri tra le squadre classificate dal 7° al 10° posto.