Cinque medaglie per le atlete del Pattinaggio Follonica al torneo Uisp

FOLLONICA – E’ ripresa il 21 marzo scorso l’attività Uisp di pattinaggio artistico. La pista Antonio Armeni è stato teatro della tappa provinciale della categoria Formula. Presente anche il Follonica Hockey 1952 Pattinaggio Artistico con sei atlete. Alice Lepri, Ginevra Casini e Vittoria Lazzerini nella categoria Formula 1 hanno conquistato rispettivamente il primo, il terzo ed il quarto posto. Poi è toccato ad Alice Nardelli, Vittoria Zuccherini e Anna Gambini, che si sono tutte aggiudicate l’oro nelle rispettive categorie. Grande soddisfazione ancora una volta per il lavoro del team composto da Elena Brizzi, Elisabetta Iacoboni, Martina Carrari che ha accompagnato le ragazze al cancelletto, Melissa Giovannelli, Riccardo Fragale, Sara Del Prete e Luca Grossi.

Un plauso alla Uisp provinciale, oltre che alla società organizzatrice Follonica Hockey, che insieme hanno reso possibile lo svolgimento della competizione, il tutto a porte chiuse e in totale sicurezza. In questo anno di Covid-19, anche l’organizzazione di questa gara ha richiesto con sé molto lavoro e molta responsabilità. Gli organizzatori hanno ritenuto che, nonostante le difficoltà, fosse fondamentale rendere possibile questo evento, come segnale di speranza e di normalità per i ragazzi e le ragazze che con grande sacrificio hanno portato avanti i loro allenamenti.