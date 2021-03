Rally Colline Metallifere: modifiche alla viabilità. Ecco come cambia

PIOMBINO – Nei giorni di venerdì 2 e sabato 3 aprile, in occasione della manifestazione sportiva Rally Colline Metallifere, la viabilità subirà alcune modifiche.

Nel dettaglio, piazzale di Levante e Ponente e il parcheggio antistante il Gattarossa in località Calamoresca saranno interdetti al transito.

Invece, il tratto di via di Vittorio adiacente alle scuole elementari sarà interessato da un divieto di sosta, altrettanto per il tratto di piazza Edison adiacente all’Hotel Centrale e il tratto di via Giordano Bruno che va dalla rotatoria al piazzale Martiri delle Foibe.

In piazza Verdi sarà realizzata un’area dedicata alla sosta delle auto apripista ma il transito sarà garantito come di consueto.

Si ricorda che, a causa della norme di contrasto alla pandemia, non sarà consentita la partecipazione di pubblico all’evento.