Parcheggi: prorogate agevolazioni su abbonamenti per zona blu

FOLLONICA – Sono state confermate fino alla fine dell’anno le agevolazioni per gli abbonamenti dei parcheggi a pagamento, per cittadini e turisti, ma anche per hotel, attività commerciali e dipendenti con sede di lavoro all’interno della zona blu; si tratta di una riduzione di prezzo di circa il 30% per singolo titolo.

“Abbiamo prorogato l’applicazione dell’agevolazione sugli abbonamenti dei parcheggi a pagamento fino al 31 dicembre – dichiara l’assessora Mirjam Giorgieri -, come misura di sostegno al tessuto economico della nostra città. Coloro che usufruiscono abitualmente della zona parcometro cioè cittadini, commercianti e dipendenti delle aziende con sede nella zona blu follonichese, ma anche i turisti che speriamo in estate siano presenti in città, potranno ancora acquistare i titoli di parcheggio usufruendo di una riduzione di circa il 30% in meno”.

Ci sono varie formule di abbonamento per la sosta, acquistabili all’ufficio Urp/Parcometro, adesso soltanto su appuntamento, e sono pagabili anche con bancomat e carta di credito; alcuni abbonamenti (solo quelli per cittadini e turisti) sono anche acquistabili presso i Tabacchi e le Edicole che hanno aderito all’iniziativa, anche nei fine settimana.

Per acquistarli presso l’ufficio Urp del Comune di Follonica, , si ricorda la necessità di prendere appuntamento telefonando dalle ore 9.00 alle ore 13.30 dal lunedì al venerdì ai seguenti numeri 0566/59114-59256 oppure inviando una email urp@comune.follonica.gr.it

Ecco le tariffe estive ridotte, che varranno per tutta l’estate e cioè fino al 30 settembre 2021:

Abbonamento per CITTADINI E TURISTI

– SCHEDA ELETTRONICA Euro 25,00

-ABBONAMENTO SETTIMANALE Euro 13,00 (ridotto rispetto al prezzo base di euro) 18,00

-ABBONAMENTOQUINDICINALE Euro 25,00 (ridotto rispetto al prezzo base di euro 35,00)

– ABBONAMENTO MENSILE – Euro 50,00 (ridotto rispetto al prezzo base di euro 70,00)

-ABBONAMENTO DUE GIORNI – Euro 8,00 (ridotto rispetto al prezzo base di euro 10,00)

Abbonamento riservato ad HOTEL (tariffa agevolata)

-ABBONAMENTO PER 8 GIORNI PERIODO ESTIVO Euro 10,00 (ridotto rispetto al prezzo base di euro 15,00)

– ABBONAMENTO PER 1 MESE PERIODO ESTIVO Euro 28,00 (ridotto rispetto al prezzo base di euro 40,00)

Abbonamento per attività del Commercio, Pubblici Esercizi e dipendenti di tutte le imprese/Enti (tariffa agevolata)

-ABBONAMENTO PER 8 GIORNI PERIODO ESTIVO Euro 10,00 (ridotto rispetto al prezzo base di euro 15,00)

-ABBONAMENTO PER 1 MESE PERIODO ESTIVO Euro 28,00 (ridotto rispetto al prezzo base di euro 40,00)