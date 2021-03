Invade la corsia opposta, causa un incidente e fugge

ROCCASTRADA – Ha invaso la corsia opposta scontrandosi con un’auto che proveniva dall’altro senso di marcia. Dopo aver causato l’incidente, però, non si è fermato a prestare soccorso, ma è fuggito.

Un uomo, italiano, residente in provincia di Grosseto, è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Roccastrada.

La donna alla guida della seconda automobile ha riportato un forte trauma contusivo. L’automobilista, anziché fermarsi, dopo l’incidente si è dato alla fuga senza prestare soccorso. I militari hanno dovuto così effettuare un minuzioso lavoro di ricerca, finalizzato a dare un nome all’autore dell’incidente, che solo per puro caso non ha avuto un epilogo più grave. In pochi giorni è stato identificato ed ora dovrà rispondere del proprio gesto.

Sconosciuti i motivi che lo hanno spinto a scappare. La donna rimasta ferita nell’incidente ha riportato una prognosi iniziale di 15 giorni, ma un eventuale aggravamento del suo quadro clinico potrebbe far mutare in peggio anche la posizione dell’uomo.