Il podcast del 31 marzo – ASCOLTA

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 31 marzo 2021" su Spreaker.

GROSSETO - Le news della Maremma anche in podcast. Direttamente dalla redazione de IlGiunco.net, il quotidiano della Maremma, tutti i giorni le notizie della provincia di Grosseto, aggiornate in tempo reale, da ascoltare sempre e dovunque: da computer, tablet e smartphone. E da oggi ci trovare anche su Spotify.

IlGiunco.net. Raccontiamo la Maremma. Sempre. Qui trovate tutte le puntate: LINK

Ecco le news della provincia di Grosseto di oggi, mercoledì 31 marzo 2021

In apertura gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus. I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.538 su 29.060 test di cui 17.210 tamponi molecolari e 11.850 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è pari al 5,29% che corrisponde al 15,0% sulle prime diagnosi..

Ieri intanto in provincia di Grosseto i casi registrati sono stati 48, 32 soltanto nel comune capoluogo. Diminuiscono i ricoveri: All'ospedale Misericordia ci sono 69 persone ricoverate in Degenza Covid (quattro in meno del giorno precedente) e 19 in terapia intensiva (uno in più del giorno precedente).

Sul fronte dei vaccini ricordiamo che per un ritardi nella consegna delle dosi di Astrazeneca sono state rinviate le vaccinazioni per le persone che avevano prenotato il loro turno il primo e i 2 aprile. Si tratta di un platea di 19mila toscani. Ancora non si sa quale data sarà scelta per queste persone. La Regione Toscana ha annunciato che contatterà tutti per comunicare la nuova data di somministrazione dei vaccini.

Rimanendo in tema di vaccini, prosegue la campagna per gli ultraottantenni. Nel Comune di Castiglione della Pescaia si è raggiunto il 50% degli over 80.

Maremma in diretta. Stasera alle 19 nella trasmissione di Carlo Sestini, in diretta sulla pagina Facebook de IlGiunco.net, si parlerà di innovazione e scuole e in particolare dei fondi messi a disposizione dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze per i laboratori degli istituti grossetani.