Coronavirus: un altro morto in Maremma. I nuovi casi sono 46. Tre ricoveri in meno

GROSSETO - Un altro morto in Maremma per Coronavirus. Si tratta di un uomo di 79 anni deceduto nella giornata di ieri all'Ospedale Misericordia di Grosseto.

Sono 46 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Provincia di Grosseto tra le ore 14 del 30 marzo alle 14 di oggi, 31 marzo (ieri 48).

Dei 46 nuovi casi, 32 sono nel Comune di Grosseto, quattro a Monte Argentario e tre a Gavorrano.

Sono 792 i tamponi processati nelle ultime 24 ore (ieri 878). Le persone positive in carico alla Asl sono 1.263 (ieri 1.293). Si registrano 35 guarigioni (ieri 22).

All'Ospedale Misericordia di Grosseto ci sono 66 persone ricoverate in Degenza Covid (tre in meno di ieri) e 19 in terapia intensiva (come ieri).

Casi per Provincia e totale ASL TSE

Asl TSE 202 Provincia di Arezzo 88 Provincia di Siena 67 Provincia di Grosseto 46 Extra USL 1

Nuovi casi positivi per classi d'età

Provincia 0 - 18 19 - 34 35 - 49 50 - 64 65 - 79 over 80 Arezzo 15 15 16 21 9 12 Grosseto 6 6 9 8 14 3 Siena 24 16 10 12 4 1 Totale ASL TSE 45 37 35 41 27 16

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Mercoledì 24 mar Giovedì 25 mar Venerdì 26 mar Sabato 27 mar Domenica 28 mar Lunedì 29 mar Martedì 30 mar Mercoledì 31 marzo Arezzo 127 119 156 134 99 152 77 88 Siena 88 82 68 65 61 70 85 67 Grosseto 73 68 63 62 29 42 48 46 Totale Asl Tse 288 269 287 261 189 264 210 201

Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto

Comune Nuovi casi Castiglione Della Pescaia 2 Gavorrano 3 Grosseto 32 Magliano In Toscana 1 Monte Argentario 4 Orbetello 2 Roccastrada 1 Scarlino 1

Ricoveri

Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 101 TI San Donato Arezzo 24 Degenza Covid Misericordia Grosseto 66 TI Misericordia Grosseto 19

Ulteriori informazioni

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 1235 Provincia di Siena 1283 Provincia di Grosseto 792

Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 2181 Provincia di Siena 1445 Provincia di Grosseto 1263

Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 1797 Provincia di Siena 1235 Provincia di Grosseto 1182

Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 2649 Provincia di Siena 3323 Provincia di Grosseto 1684

Guariti Provincia di Arezzo 79 Provincia di Siena 47 Provincia di Grosseto 35