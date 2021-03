AstraZeneca: i prenotati del primo aprile slittano al 7. Immutato il resto del calendario

GROSSETO – «Causa slittamento consegna vaccini, la sua prenotazione di domani 1 aprile è spostata al 7 aprile. Stessa sede, stesso orario. Nel caso non fosse di suo gradimento, può cancellarsi e riprenotare. Grazie per la collaborazione». È il messaggio che è arrivato a tutti colori che si erano prenotati con AstraZeneca per il 1 aprile.

Il vaccino (destinato ai nati sino al 1951) doveva infatti arrivare oggi e invece la consegna è in ritardo e arriverà domani sera.

A differenza di quanto affermato ieri, dunque, solo i prenotati del primo giorno del mese slittano dunque di sei giorni (in principio dovevano slittare anche i prenotati del 2 aprile). A confermare il nuovo calendario anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.