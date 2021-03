Uffizi diffusi, Catalani: «Progetto da valutare appena sarà chiaro l’iter da seguire»

FOLLONICA – “L’idea del progetto Uffizi diffusi è sicuramente interessante, e sarà presa in considerazione dal Comune di Follonica appena saranno chiare e definite da Regione Toscana le procedure e gli aspetti collegati”, dichiara l’assessora Barbara Catalani.

“Anche per rispondere al consigliere di minoranza Massimo Di Giacinto, seppur sia stato ampliamente risposto in Consigli comunale – prosegue -, sottolineo che al momento non c’è nulla di concreto e soprattutto nulla per poter fare valutazioni specifiche, necessarie prima di aderire ad un progetto così importante.

Non diciamo quindi un no categorico, ma riteniamo indispensabile muoverci con attenzione e cautela, senza lanciare proclami, anche perché se lo avessimo fatto sicuramente ci avreste tacciato di scellerati e sperperatori di soldi pubblici. Adesso vogliamo lasciare spazio a valutazioni preliminari sui costi, sugli spazi e su tanto altro, valutazioni importanti e necessarie per affrontare un progetto di questa portata.

Non c’è mai un modo giusto o sbagliato di approcciarsi ad un progetto, ma solo un modo diverso, e questa potrebbe essere davvero una buona occasione per trovare un punto comune e condividere con la Minoranza il valore di ciò che facciamo per la comunità.

Apprezziamo lo stimolo di Di Giacinto, ma riteniamo necessario prendere tempo per fare le verifiche, in attesa di certezze sull’iter da seguire e sulla sua conseguente fattibilità per il nostro comune.

L’amministrazione Benini ha saputo accogliere progetti e consigli anche dalla minoranza, e quando sarà chiaro l’iter, vi inviteremo a dare un contributo concreto al progetto”, conclude.