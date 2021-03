Prima di campionato da applausi per le giovani della Pallavolo Follonica contro il Grosseto

FOLLONICA – Prima partita di campionato e prima indiscussa vittoria per 3-0 per le ragazze della squadra under 17 della Pallavolo Follonica contro il Grosseto Volley.

Le atlete allenate dal Coach Giuseppe D’Auge hanno dominato la partita fin dal primo set, mostrando una grande affinità di squadra ed un gioco efficace; le ragazze sono riuscite ad imporsi sulle coetanee che nulla hanno potuto contro i continui attacchi della squadra ospite (parziali 21/25; 15/25; 12/25).

Una partenza positiva che è preludio favorevole per le prossime sfide.

Le convocate: Barzanti Sofia, Basnyk Viktoriya, Bellini Giuditta, D’Amico Chiara, Magi Eleonora, Mecacci Agnese, Omeghetti Sofia, Ovcharovich Mia, Panerai Giorgia, Parlanti Virginia. Allenatore Giuseppe D’Auge, dirigente accompagnatore Farizio Rosi.