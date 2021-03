Piano strutturale, via libera dal consiglio comunale: «Strumento importante per futuro e sviluppo»

GAVORRANO – È stato approvato nella giornata di ieri, in occasione del consiglio comunale, il piano strutturale del Comune di Gavorrano.

Giulio Querci, capogruppo Gavorrano Progressista commenta con soddisfazione l’approvazione dell’atto. «Questa mattina – scrive – abbiamo portato all’approvazione del consiglio comunale quello che è lo strumento più importante per il governo del territorio. Abbiamo dibattuto le osservazioni e approvato il piano strutturale e lo abbiamo fatto in un tempo amministrativamente ragionevole in modo da qualificare l’operato di questa intera consiliatura».

«Non era né semplice né scontato riuscirci – prosegue Querci -, portando avanti parallelamente il lavoro su entrambi gli strumenti, data la complessità della normativa regionale di riferimento. Questo strumento ci permette di gettare le basi per una visione duratura di sviluppo del nostro territorio con l’auspicio che la ripresa economica possa arrivare quanto prima e che sia incentivata dalle scelte fatte dopo un ampio e partecipato percorso politico-amministrativo».

«Un ringraziamento particolare – conclude – all’assessore Claudio Saragosa e ai tecnici che lo hanno supportato nella realizzazione di questo atto».