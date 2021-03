Per valorizzare il territorio nasce Maremma Experience: «La grande scommessa di un’intera comunità»

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Circa 200 aziende rappresentate da 5 grandi associazioni, decine e decine di chilometri di spiaggia, esperienze e territorio da far conoscere e oltre 100 chilometri di sentieri da tutelare e promuovere. È questo, in estrema sintesi, il Consorzio Maremma Experience, un team multidisciplinare ma anche un insieme di progetti da far decollare.

L’organizzazione è nata grazie alla volontà e partecipazione degli stabilimenti balneari, ristoratori, commercianti, camping village e agriturismi e oggi guarda con interesse all’intero litorale maremmano, promuovendo la destinazione turistica “Maremma Toscana” che rappresenta l’area Sud Ovest della nostra Regione. Dopo un anno di pandemia e dopo un’estate, quella 2020, del tutto imprevedibile, il Consorzio non ha mai cessato di lavorare e adesso si prepara con i suoi consorziati a programmare l’imminente stagione primaverile e una nuova estate.

“Dopo tanti incontri e uno straordinario lavoro da parte di molti soggetti – spiega Enzo Riemma, presidente del Consorzio – oggi possiamo dire di aver dato vita a un’organizzazione che è la voce dei principali stakeholders e professionisti del territorio”.

“Conosco il percorso del consorzio sin dalla sua nascita e credo sia un’esperienza che possa far bene alla comunità di Castiglione della Pescaia e, perché no, essere d’esempio per altre realtà – commenta Leonardo Marras, assessore al Turismo della Regione Toscana –. Riunire oltre 200 attività significa far parlare ad una sola voce il comparto degli operatori turistici del paese sia verso le istituzioni e l’ambito turistico di riferimento, sia verso l’esterno, i visitatori e gli amici di Castiglione della Pescaia; ed è quindi molto importante”.

Anche l’Amministrazione Comunale è soddisfatta dell’esperienza che sta prendendo vita. “Il percorso partecipativo che da tempo abbiamo avviato con gli operatori del turismo locali – aggiunge l’Assessore al Turismo Susanna Lorenzini – trova nel Consorzio un naturale e concreto riscontro. Non è più possibile prescindere da una grande collaborazione fra pubblico e privato per affrontare le sfide che il turismo di domani ci presenterà – prosegue l’Assessore – , per questo fare sistema e lavorare in sinergia costituirà un vero volano strategico per l’economia del nostro territorio.”

Il Consorzio è un soggetto che si interfaccia con le amministrazioni pubbliche e operatori privati contribuendo ad individuare, delineare e mettere in pratica strategie di promozione e comunicazione turistiche condivise. “L’offerta del nostro territorio era frammentata – prosegue Riemma – aver iniziato a parlare di prodotto turistico di area è già un importante passo in avanti. Dobbiamo ambire a sviluppare esperienze turistiche uniche, competitive e all’altezza delle aspettative dei turisti e visitatori”.

Maremma Experience è già attivo dal punto di vista della comunicazione. Sui social, seguendo le linee guida di Toscana Promozione, racconta la Maremma e le tante esperienze ma anche la natura, i borghi, il mare, la cultura e le tradizioni. Le attività che si possono svolgere all’aria aperta come la bike, il watersport, il cavallo e il trekking e rappresentano solo alcune delle esperienze mozzafiato che i turisti possono vivere in Maremma. Per valorizzare ancora di più i grandi spazi naturalistici il Consorzio sta lavorando alla conservazione, manutenzione e promozione dei “Sentieri Castiglionesi”.

“Grazie all’Amministrazione comunale e ad alcuni professionisti del settore – conclude Riemma – stiamo scrivendo un progetto per valorizzare la rete sentieristca dedicata a tutti gli appassionati di attività outdoor e che si dirama sul territorio”.