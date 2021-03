Panchina a Norma Cossetto, passa la mozione di Tornusciolo: «Approvata all’unanimità, orgoglioso»

GROSSETO – E’ stata approvata dal consiglio comunale di Grosseto la mozione che prevede la realizzazione di una panchina tricolore nella nostra città, dedicata a Norma Cossetto, vittima italiana tristemente nota, delle rappresaglie Titine nelle terre Dalmate-Istriane.

“La realizzazione di una panchina con i colori della bandiera italiana, la cui proposta è stata presentata nel giorno del Ricordo delle vittime delle foibe – commenta Gino Tornusciolo, consigliere comunale della Lega e autore della mozione – vuole essere un simbolo concreto a ricordo delle vittime italiane per troppo tempo dimenticate, testimoniando anche alle generazioni future eventi drammatici del nostro popolo. La dedica particolare a Norma Cossetto poi, ci sembra dovuta vista l’efferatezza delle barbarie subite, per le quali la sua immagine è diventata ormai il simbolo stesso di tali eventi”.

“Per questo dunque – prosegue il consigliere della Lega- ci sembra giusto continuare a portare alla luce una verità che per troppo tempo è stata volontariamente celata, un piccolo passo avanti, una piccola vittoria di tutto il popolo Italiano nel nome della Verità su questi fatti storici che lo riguardano”. Tornusciolo non nasconde la soddisfazione per l’approvazione dell’atto all’unanimità.

“Sono orgoglioso che la mozione sia stata approvata all’unanimità dal Consiglio Comunale – conclude Tornusciolo – a dimostrazione della coesione sviluppata da questa amministrazione che trova proprio nei valori a difesa del nostro popolo il miglior collante , e grazie al quale possiamo dire ad alta voce che si tratta di una vittoria per il popolo italiano, una vittoria per Norma Cossetto”.