Medialibro: prorogata la scadenza per la presentazione dei lavori

PIOMBINO – Anche per l’anno scolastico 2020-2021 torna l’appuntamento con Medialibro: il concorso per giovani lettori creativi organizzato dalla Biblioteca Civica Falesiana e il Soroptmist Club di Piombino dedicato agli studenti della scuola media.

Viste le difficoltà dovute alla pandemia e alla recente sospensione delle lezioni in presenza, gli organizzatori hanno deciso di prorogare la scadenza, inizialmente fissata al 7 aprile, al 14 aprile per dare più tempo ai ragazzi che parteciperanno al concorso e consentire loro di terminare i lavori.

L’idea alla base del progetto è quella di offrire nuovi stimoli di lettura e favorire lo sviluppo creativo e intellettuale delle nuove generazioni, incoraggiando la conoscenza e la frequentazione della biblioteca pubblica come luogo privilegiato del sapere, di incontro e conoscenza.

Potranno partecipare al concorso i ragazzi tra gli 11 e i 15 anni, alunni della scuola secondaria di primo grado “Guardi” di Piombino e gli studenti con i lavori realizzati nell’anno scolastico 2019-2020 che non hanno potuto presentare i propri lavori a causa dell’emergenza pandemica. È ammessa la partecipazione sia come singoli studenti che come piccoli gruppi, fino a un massimo ci cinque componenti, oppure come classi.

Restano invariate le modalità di consegna dei lavori previste dal regolamento: gli elaborati dovranno essere inviati via mail all’indirizzo medialibropiombino@gmail.com oppure consegnati a mano alla Biblioteca Civica Falesiana. Inoltre, nel mese di maggio sarà previsto un evento con la presentazione dei lavori e la premiazione dei vincitori.

Per ogni informazione, gli interessati possono rivolgersi alla Biblioteca Civica Falesiana: 0565 226110; biblioteca@comune.piombino.li.it