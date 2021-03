La minoranza al sindaco: «Si attivi un servizio per aiutare i cittadini a prenotare il vaccino»

MANCIANO – Il gruppo di minoranza del Comune di Manciano ” Tradizione e Futuro” ha richiesto al sindaco Mirco Morini di attivare un servizio di supporto ai cittadini che riscontrano difficoltà nel prenotarsi per il vaccino sul portale online della Regione Toscana.

“Molti comuni hanno già messo in funzione tale assistenza presso il palazzo comunale o presso le biblioteche comunali – spiegano dall’opposizione -, in comuni limitrofi al nostro tale servizio è stato invece concordato con la Misericordia.

Considerando che attualmente, oltre ai soggetti fragili possono esercitare la prenotazione i nati tra il 1941 e il 1951, si può desumere che queste persone possano riscontrare difficoltà nell’utilizzo dei sistemi informatici, e quindi reputiamo necessario attivare questo servizio, cercando, con una corretta organizzazione, di fornire tale assistenza in tutto il territorio comunale.

Come gruppo di minoranza chiediamo al sindaco Morini di dare assoluta priorità a tale richiesta in quanto le istituzioni, a tutti i livelli, hanno il compito di lavorare per accelerare e facilitare il piano di vaccinazione per favorire l’ uscita, nel modo più rapido possibile, da questa difficile situazione”, concludono da Tradizione e futuro.