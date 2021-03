Derby di zona playoff per la Pallamano Follonica contro la quarta Teramo

FOLLONICA – Derby di zona playoff per la Starfish Pallamano Follonica, che sabato ospiterà il Teramo, quarto e suo diretto concorrente, con l’intenzione di riprendere la striscia positiva di risultati interrotta a Sassari negli istanti finali del match.

Partita che si preannuncia difficile contro gli abruzzesi, che fanno della fisicità la loro arma vincente: gli atleti del golfo dovranno essere più bravi del solito per scalfirne la difesa. Non ha lasciato strascichi la sconfitta in terra sarda, anzi la consapevolezza di giocarsela con tutti a viso aperto e senza timori reverenziali.