AstraZeneca è in ritardo: rimandata la vaccinazione per 19 mila persone. Ma ancora non si sa a quando

GROSSETO – Appena riaperte le prenotazioni di AstraZeneca (ieri sera il portale era stato aperto agli anni sino al 1951) la vaccinazione subisce subito un altro stop.

Secondo quanto riporta un’agenzia di stampa è stato lo stesso presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, a riferire lo slittamento.

«Stamattina abbiamo avuto una notizia insieme all’assessore alla sanità Simone Bezzini che non avremmo voluto avere riguardante AstraZeneca. I vaccini AstraZeneca previsti non arriveranno oggi, come noi prevedevamo, con somministrazioni delle dosi che sarebbero dovute partire dal prossimo 1 aprile».

«Non potendo avere questi vaccini sposteremo chi aveva prenotato per l’1 e 2 aprile, circa diciannovemila persone, e cercheremo di sistemarli in orari non coperti dalla pianificazione. Utilizzeremo i giorni di Pasqua e Pasquetta per vaccinare anche fra le 20 e mezzanotte, cercando di non distogliere la pianificazione per quei due giorni di ritardo di consegna dei vaccini AstraZeneca».

Ancora però non è chiaro né come chi si era vaccinato verrà avvisato (con un sms, per e-mail? Con una telefonata?) e neppure se il nuovo orario assegnato sia “contrattabile” ossia se per un qualche motivo la persona da vaccinare non potesse andare all’appuntamento stabilito cosa succederà?

«Domani ci aspettiamo che venga confermata la consegna dei vaccini Moderna, ma le telefonate per le prenotazioni dei vaccini per i superfragili cui sarà dedicato tale vaccino inizieranno solo quando avremo ricevuto effettivamente la consegna».