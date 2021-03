Lavori pubblici, due milioni di investimenti. L’assessore: «Così ridiamo vita al capoluogo e alle frazioni»

MANCIANO – Ammontano a due milioni di euro le spese riguardanti i lavori pubblici a Manciano capoluogo e nelle frazioni eseguiti dal 2017 ad oggi. Le ingenti risorse sono state investite destinandole prioritariamente al recupero e alla manutenzione delle scuole e al patrimonio immobiliare in genere, senza però tralasciare gli interventi sulla viabilità, sul verde pubblico, sugli impianti sportivi, promuovendo interventi di efficientamento energetico, riqualificazione del patrimonio disponibile migliorandone il decoro urbano.

“Da quando ci siamo insediati nel giugno del 2017 – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Manciano Valeria Bruni – una somma ingente è stata destinata alla ‘ristrutturazione’ dei nostri beni immobili comuni, lasciati in stato di abbandono da anni.

“Tra questi – spiega – preme evidenziare gli interventi di recupero immobiliare e risanamento conservativo realizzati sulle coperture fatiscenti dell’edificio ex scuola dei Poderi di Montemerano e del Cassero, sede degli uffici comunali del capoluogo. Sono stati eseguiti importanti lavori di manutenzione, finalizzati al recupero dei locali sull’ex scuola di San Martino sul Fiora; altri lavori di riqualificazione sono ormai in fase di ultimazione alle ex Stanze di Manciano, all’edificio ex mattatoio e ai locali dell’ex teatro di Montemerano, grazie ai contributi pubblici sulla messa in sicurezza del patrimonio pubblico. Abbiamo eseguito molti adeguamenti catastali del patrimonio comunale da anni mai regolarizzati”.

“Abbiamo destinato notevoli risorse economiche – aggiunge Bruni – per interventi finalizzati alla messa in sicurezza e all’adeguamento delle scuole del capoluogo e delle frazioni attraverso lavori di manutenzione straordinaria, per la sostituzione di alcuni infissi e pavimenti presso le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di Manciano, per un importo di 150mila euro, lavori che hanno usufruito del recupero del contributo Gse (conto termico); 99mila euro sono state, invece, le somme destinate a interventi di manutenzione sulla scuola primaria e secondaria di Saturnia. Questi lavori per gran parte realizzati con il contributo per la messa in sicurezza degli edifici scolastici (ministero dell’Interno) hanno permesso il ripristino della copertura della palestra che aveva continui problemi di infiltrazioni di acqua, la sostituzione delle porte interne non più funzionali da anni, delle pavimentazioni pericolose e dei servizi igienici ormai obsoleti. Importanti i lavori eseguiti sulle coperture della scuola primaria e secondaria di Manciano, compresi gli interventi di recupero dei manufatti esterni obsoleti (pensiline) per complessivi 120mila euro.

Numerosi altri interventi sulle scuole hanno previsto, nel corso degli anni, la messa in sicurezza degli spazi scolastici, come la sostituzione di pavimentazioni ormai fatiscenti, ripristino di parte di coperture, canali di gronda e discendenti non più funzionanti, che creavano forti problematiche di infiltrazioni da acque meteoriche. Molti i servizi igienico-sanitari completamente rinnovati nei vari plessi scolastici. Sono stati eseguiti gli adeguamenti di messa a norma dei locali per il personale (come il servizio mensa), gli interventi di sostituzione di porte di emergenza ormai fatiscenti, di ripristino intonaci e rinnovo delle tinteggiature delle pareti della maggior parte dei plessi scolastici. Nell’ultima annualità sono stati eseguiti ulteriori lavori di recupero di alcuni locali per destinarli ad aule didattiche al fine di garantire maggiori spazi secondo le esigenze dettate dall’emergenza sanitaria da Covid-19, fruendo di contributi pubblici (28mila euro) destinati a questo scopo”.

“In fase di ultimazione – conclude l’assessore – risultano gli interventi di efficientamento energetico eseguiti sui palazzetti dello sport di Manciano e Marsiliana, con fruizione del “Fondo Kyoto”. Numerosi gli impianti termici sostituiti sul capoluogo e frazioni a servizio di scuole e impianti sportivi, in alcuni casi con posizionamento di impianti fotovoltaici, usufruendo del recupero dei contributi previsti dal contro termico (Gse). Adeguamenti manutentivi sono stati effettuati sui campi sportivi del capoluogo e frazioni in ottemperanza delle prescrizioni dettate dalla Figc e in adeguamento alle norme antincendio per il rinnovo dei Cpi”.