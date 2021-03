Incidente in città: donna ferita dopo lo scontro

FOLLONICA – Incidente in città pochi minuti fa a Follonica, in via Leopardi. Si tratta di uno scontro, dalle prime ricostruzioni, tra uno scooter e una bicicletta. L’incidente è avvenuto all’altezza della caserma dei vigili del fuoco e dell’ingresso al centro commerciale.

Ad avere la peggio la donna che si trovava in sella alla bici: è caduta in terra. Avrebbe anche sbattuto la testa, rimanendo ferita.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 con un’ambulanza e gli agenti dalla polizia municipale per i rilievi.

Per consentire i soccorsi il traffico ha subito alcuni rallentamenti e in quella zona si è creata una coda, si raccomanda la massima prudenza per chi si trovi a passare su via Leopardi.