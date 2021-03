Il Viareggio dilaga in Maremma, sconfitti gli Under 13 del Circolo Pattinatori

GROSSETO – Netta affermazione del Viareggio Hockey nel recupero della 10a giornata del campionato Under 13 sulla pista del Cp Bora Bora Grosseto. I biancorossi, allenati per l’occasione da Marco Ciupi, nulla hanno potuto contro la corazzata versiliese, che ha chiuso sul 6-0 la prima frazione, vincendo poi 18-0 (foto d’archivio di Casaburi).

Under 13, Bora Bora C.P. Grosseto-Viareggio Hockey 0-18

BORA BORA GROSSETO: Caselli, Croci; Turbanti, Leonardo Convertiti Mann, Muntean, Francesco Masetti, Leonardo Balducci, Fonti, Nicholas Balducci. All. Marco Ciupi.

VIAREGGIO: Toti; Marlia (4), Medi (1), Frosina (2), Faetti, Facchini (10), Benvenuti (1). All. Alessandro Martini.

ARBITRO: Pier Paolo Montomoli.