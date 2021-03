Favarin lascia il Follonica Gavorrano, prima squadra affidata a Cacitti

BAGNO DI GAVORRANO – Un grosso cambiamento in casa della società biancorossoblù, che ha diramato il seguente comunicato: “L’US Follonica Gavorrano comunica di aver ricevuto le dimissioni del responsabile tecnico della prima squadra Giancarlo Favarin. La società ringrazia il tecnico pisano per il gesto d’amore nei confronti dei colori biancorossoblù, volto a dare una scossa alle prestazioni della squadra nell’ultimo periodo”.

La notizia arriva a poco più di 24 ore dall’ultima sconfitta, non che ottava stagionale, del team maremmano, il 3-0 contro la big Aquila Montevarchi. La società del presidente Mansi ha intanto trovato un sostituto temporaneo: “Si comunica di aver affidato la guida della squadra a Marco Remigio Cacitti, storico trainer minerario, che sarà coadiuvato nel ruolo da Giulio Biagetti, ex allenatore della squadra Under 19 e bandiera mineraria e da Federico Callai, già preparatore dei portieri. Un sentito ringraziamento a Giancarlo Favarin per l’opera svolta e un grande in bocca al lupo alla storica triade biancorossoblù per il proseguo del campionato”.