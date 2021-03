Accoltellamento in centro, i carabinieri sentono i testimoni. Nessun arresto

GROSSETO – Al momento «non sono stati adottati provvedimenti nei confronti di nessuno». questo è quanto emerge nell’ambito delle indagini a seguito dell’accoltellamento avvenuto ieri in centro a Grosseto, tra via Damiano Chiesa e via Oberdan, dove un uomo di 36 anni, straniero, si è accasciato al suolo a causa dei colpi di coltello subiti.

Sono in corso indagini da parte del Nucleo investigativo e compagnia carabinieri di Grosseto, attraverso alcuni testimoni e la visione delle telecamere di sorveglianza. L’uomo è ricoverato a Siena dopo aver subito un intervento chirurgico. La lama ha infatti trafitto un polmone.