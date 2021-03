ULTIMORA – Sangue in centro: accoltellato in strada

GROSSETO – Aggressione nel centro di Grosseto, in via Oberdan, a pochi passi dalla Prefettura. Una persona è stata colpita con un coltello ed è rimasta ferita a terra. Tutto è successo intorno alle 17, di giorno e con persone in giro nonostante le restrizioni della zona rossa.

La lite, ancora i motivi non sono chiari, è avvenuta all’altezza di via Buozzi. Sul posto oltre al 118 che ha soccorso la persona ferita e l’ha poi trasferita all’ospedale Misercirodia, sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia municipale.

Per il momento non si conoscono le generalità della persone coinvolte nell’aggressione. L’aggressore potrebbe essere scappato a piedi.