GROSSETO – Sono stati fermati alla rotonda di via Nepal, a Grosseto, dove la loro auto si era intraversata. I due, stranieri, erano ubriachi alla guida come ha appurato l’alcol test della Polizia municipale, chiamata a supporto dalle volanti della Polizia proprio per eseguire il test. Il tutto è avvenuto oggi poco dopo le 13,30.

Sul posto sono intervenuti gli uomini delle volanti della Questura. I poliziotti hanno scoperto che, oltre al fatto che entrambi gli occupanti erano ubriachi, l’uomo alla guida era anche senza patente, e la loro auto era senza assicurazione. I due tra l’altro avevano anche precedenti specifici per reati simili già avvenuti in passato.