Gialletti a getto continuo, sconfitta casalinga per il Circolo Bocciofilo Orbetello

ORBETELLO – Rovescio interno oltremodo penalizzante per il Circolo Bocciofilo Orbetello che tra le mura amiche cede 8-0 ai perugini della Bocciofila Gialletti. Il risultato è decisamente eccessivo per gli uomini di Fommei, che non sono stati all’altezza degli avversari, ma comunque sono rimasti in partita nella maggior parte dei set. Nella prima prova di terna Ciani, Favia e Besusso realizzano 5 punti contro gli 8 degli avversari Sisti, Ferragina e Vitali, mentre nella seconda, con Fioravante al posto di Ciani, i punti sono solo 3. Tonnicchi se la gioca nell’individuale, battuto di misura 8-7 e poi 8-5 dall’umbro Marcucci.

Non è una giornata positiva per i lagunari che perdono anche tutte le prove di coppia: Ciani e Favia (col secondo sostituito poi da Fioravante) cedono 8-4, 8-5, mentre 8-6, 8-5 è la doppia sconfitta rimediata da Besusso, prima in coppia con Tonnicchi, poi con Puccini. Il totale di 40 punti realizzati è il punto da cui ripartire per gli uomini del tecnico Fommei, che alla prossima giornata, ultima del girone d’andata, affronteranno una squadra attrezzata come la Civitanovese per cercare di dare linfa alla classifica in vista del giro di boa.

I risultati della 6a giornata:

Sant’Erminio Umbrò-Sant’Angelo Montegrillo 3-5

CB Orbetello-Bocciofila Gialletti 0-8

Civitanovese-La Sportiva Castel di Lama 6-2

Firenze Moda Acquasparta-Briganti Mangimi Cortona 7-1

La classifica (tra parentesi le gare disputate):

Sant’Angelo Montegrillo 16 (6)

Firenze Moda Acquasparta 14 (6)

Bocciofila Gialletti 12 (6)

Civitanovese 9 (5)

La Sportiva Castel di Lama 6 (6)

Briganti Mangimi Cortona 6 (6)

CB Orbetello 2 (6)

Sant’Erminio Umbrò 1 (5)

Il prossimo turno (10 aprile 2021):

Bocciofila Gialletti (PG)-Sant’Angelo Montegrillo (PG)

Briganti Mangimi Cortona (AR)-Sant’Erminio Umbrò (PG)

CB Orbetello (GR)-Civitanovese (MC)

La Sportiva Castel di Lama (AP)-Firenze Moda Acquasparta (TR)