Focolaio tra i migranti, Rossi: «Finita l’emergenza il centro di accoglienza va chiuso»

CAMPAGNATICO -“Sono allarmanti le notizie che arrivano da Campagnatico al centro di accoglienza straordinario di Sant’Antonio ci sono 21 positivi su 27 ospiti. E’ un focolaio che preoccupa autorità e residenti della zona e deve essere una situazione che non può non preoccupare la Regione e l’assessore alla sanità Bezzini. Presenteremo un’interrogazione urgente affinché i vertici regionali spieghino nei dettagli qual è la situazione al centro e adottino tutte le misure più efficaci per limitare i contagi sul territorio, visto che uno dei migranti aveva cercato di fuggire per raggiungere l’abitato di Arcille –annunciano i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia, Gabriele Veneri e Diego Petrucci, quest’ultimo componente della Commissione Sanità- A fronte dei tantissimi sacrifici che stanno facendo i cittadini toscani, non possiamo permetterci che ospiti di un Centro di accoglienza non rispettino regole e quarantena. Chiederemo anche di verificare la situazione in tutti gli altri centri della provincia di Grosseto”.

“Prefetto e forze dell’ordine si stanno adoperando per controllare gli ospiti. Siamo vicini al sindaco e ai cittadini di Campagnatico, sappiamo che i mezzi a disposizione dei sindaci per contrastare queste situazioni sono davvero pochi. È, comunque, evidente che in quel centro di accoglienza non si rispettano le norme e le prescrizioni anti Covid. Finita questa emergenza il Cas va chiuso. Serve un cambio di rotta alla politica dell’immigrazione, serve il blocco navale per impedire sbarchi e una politica europea condivisa sull’immigrazione, come più volte evidenziata dalla nostra leader Giorgia Meloni” dichiara Fabrizio Rossi, coordinatore regionale di Fdi.