Coronavirus, ristoranti chiusi e weekend blindati: il Governo studia le misure per il mese di aprile

GROSSETO – L’idea è chiara. Italia in rosso, o in arancione, almeno per tutto il mese di aprile. Sarebbe questo il nuovo provvedimento del Governo quando termineranno le attuali misure sanitarie, in vigore fino al 6 aprile.

Non sono previste quindi zone gialle, la situazione sanitaria non lo consente e anzi provvedimenti ancora più restrittivi potrebbero arrivar nei fine settimana, a cominciare da quelli del 25 aprile e del Primo Maggio: troppo alto il rischio di feste o assembramenti.

Prorogato anche il divieto di spostamento tra regioni, misura ormai in vigore da mese e che mira a non mettere a contatto zone con differenze situazioni epidemiologiche. Si potrà uscire dai propri confini solo per lavoro o salute.

Se il settore più colpito sarà quello del commercio, e in particolare della ristorazione con un altro mese di chiusura per i locali, l’idea del premier Draghi è quella invece di riaprire le scuole, indipendentemente dal colore della regione.