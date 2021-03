Coronavirus, altri 297 morti in Italia. I nuovi casi sono 19.611, non si ferma l’aumento dei ricoveri

GROSSETO – Meno casi, meno tamponi. Sono 19.611 i nuovi positivi comunicati nel bollettino di domenica 28 marzo (ieri erano 23.839). Calano però i tamponi, che sono 272.630, ovvero 84.524 in meno rispetto ai 357.154 di ieri.

Le persone che hanno contratto il Covid sono quindi almeno 3.532.057, mentre gli attuali positivi sono 573.235. Un numero quindi in aumento, 1.357 rispetto a ieri. I guariti sono 17.950, per un totale di 2.850.889.

Purtroppo ci sono ancora 297 morti, in calo rispetto ai 380 ieri. Spaventoso il numero delle vittime, che raggiunge un totale di 107.933 dall’inizio dell’epidemia in Italia.

Aumentano anche persone ricoverate in ospedale. Sono 28.701, 80 più di ieri quando l’aumento era stato di 149 unità. Cospicua la crescita dei pazienti in terapia intensiva, 44 in più (ieri la crescita era stata di 7 ricoveri): in tutto 3.679 pazienti gravi.