Aquila Montevarchi tutta nella ripresa, Follonica Gavorrano al tappeto

BAGNO DI GAVORRANO – Ritorno da Montevarchi amaro per il Follonica Gavorrano che cade in trasferta al Brilli Peri l’Aquila per 3-0, al termine di un incontro in cui i ragazzi di Favarin sono rimasti nel match solamente nel primo tempo.

Prima tegola della giornata è l’infortunio che arriva nel riscaldamento a Grifoni: al suo posto gioca Luzzetti.

Primi quarantacinque minuti di gioco con i padroni di casa in evidenza, ma i maremmani quando riescono a saltare il primo pressing dei rivali sono bravi a rendersi pericolosi: da segnalare le conclusioni di Lombardi e Tomassini che però a tu per tu con Giusti non riescono a trovare il giusto spazio. I rossoblù crescono con il passare dei minuti e colpiscono una clamorosa traversa con Trombini superato.

Nella ripresa vantaggio flash degli uomini di Malotti con Frugoli, che al 5′ trova un grande gol dalla distanza con una conclusione: palo interno e poi rete. Dierna e compagni provano la reazione e mister Favarin si gioca la carta Mencagli per dare maggiore peso in attacco, purtroppo però non arriveranno occasioni da rete.

Al 20′ è calcio di rigore per l’Aquila Montevarchi. Dal dischetto si presenta ancora Frugoli che spiazza Trombini per il 2 a 0. Biancorossoblù in avanti a cercare il gol che possa riaprire la partita, esponendosi però al contropiede dei padroni di casa. Proprio gli aretini trovano il terzo gol dopo la mezz’ora con Jallow, che fa centro dopo aver fallito un paio di occasioni.

AQUILA MONTEVARCHI: Giusti A., Zanoli, Giustarini, Amatucci, Frugoli, Cela, Gistri, Tozzuolo, Lischi, Iroanya, Jallow. A disposizione: Marziano, Achy, Cavallini, Bruschi, Landini, Calosci T., Borghesi, Donati, Senzamici. All. Malotti.

US FOLLONICA GAVORRANO: Trombini, Dierna, Luzzetti, Berardi, Lombardi, Tomassini, Papini, Farini, Zini, Corioni, Staiano. A disposizione: Ombra, Barlettani, Apolloni, Mencagli, Rosini, Grifoni, Valerio, Ampollini, Vai. All. Favarin.

ARBITRO: Catanzaro di Catanzaro

MARCATORI: 5′ st e 20′ (rig.) Frugoli, 35′ st Jallow.