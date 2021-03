La Maremma che eccelle: gelateria grossetana vince i tre coni del Gambero rosso

MARINA DI GROSSETO – È un gelato da premio quello della gelateria “La Chiccheria” di Marina di Grosseto che, per il quinto anno consecutivo, ha ricevuto i tre coni della guida alle gelateria di Italia del Gambero Rosso.

“La gelateria ‘La Chiccheria’ ci ha abituato a questo tipo di riconoscimenti – commenta Anna Rita Bramerini, direttore di Cna Grosseto – ma l’emozione di sapere che una impresa nostra associata è riconosciuta tra le migliori del settore in tutta Italia è sempre tanta. Per questo faccio, a nome di tutta l’associazione, le nostre congratulazioni a Manuele Presenti, titolare della gelateria, insieme ai suoi familiari Luciano Presenti, Annamaria Grazioli e Brigitte Canins Presenti e a tutto il suo staff. Il nostro territorio è ricco di eccellenze e crediamo che anche la loro valorizzazione possa essere di buon auspicio per l’economia complessiva della provincia e per tanti artigiani che guardano con incertezza al futuro”.

In questa quinta edizione della Guida alle migliori gelaterie di Italia del Gambero Rosso, presentata in occasione della giornata europea del gelato, si tiene conto anche delle nuove modalità di produzione, vendita e consumo del prodotto, rese necessarie proprio dalla pandemia. Come ad esempio il potenziamento dell’asporto, che ha visto i gelatai privilegiare l’uso vaschette a maggior tenuta, con separatori per i gusti, molto spesso di materiali di scarto, per ridurre l’impatto ambientale, o ancora la destagionalizzazione del prodotto, con una intensificazione delle produzione di torte e semifreddi, ad esempio.

E la Chiccheria rappresenta bene l’impresa dinamica, che si innova continuamente, senza dimenticare però la tradizione e puntando sempre sulla qualità delle materie prime che determinano, anche, l’eccezionalità del prodotto finale.