GROSSETO – Incidente questa mattina a Grosseto, dove un’auto si è ribaltata, intraversandosi in via Tiepolo, tra via Cimabue e via Giotto.

L’incidente è avvenuto in tarda mattinata. Coinvolta una sola auto con a bordo un uomo che pare fosse ppena uscito di casa visto che abita nella zona. È stato lui stesso a chiamare i soccorsi e a telefonare per chiedere aiuto. Sul posto la Polizia municipale per i rilievi.