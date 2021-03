GROSSETO -In ulteriore aumento le temperature a Grosseto e nel resto della provincia anche nell’ultimo fine settimana di marzo, che si annuncia all’insegna del cielo sereno o poco nuvoloso.

Si parte con qualche nuvola nella giornata di sabato 27 marzo, in cui le temperature minime, nel capoluogo, sfiorano i 10 gradi, mentre le massime continuano ad essere vicine a quota 20 gradi centigradi.

Si prosegue, domenica 28 marzo, con tanto sole e temperature stabili, in linea con il periodo primaverile. Vento debole, con raffiche non superiori a 10 chilometri orari, per tutto il fine settimana.

Previsto bel tempo anche per tutta la prossima settimana, con temperature oltre i 20 gradi e cielo sereno. L’inverno, quindi, sembra definitivamente aver salutato la Maremma.

