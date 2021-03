Follonica Gavorrano, duello ad alta tensione contro la seconda Aquila Montevarchi

BAGNO DI GAVORRANO – Ventitreesima giornata di agonismo per il Follonica Gavorrano, che incrocerà i tacchetti contro l’Aquila Montevarchi in terra ostile. Partita non facile sulla carta per i maremmani, attualmente settimi, che dovranno cercare di raddrizzare un trend altalenante e fare risultato, anche per provare a riavvicinarsi ai playoff. In forma invece i rossoblè, reduci da un pareggio dopo tre vittorie consecutive. Assente per squalifica l’aretino Martinelli.

Arbitrerà Catanzaro di Catanzaro coadiuvato da Amoroso di Piacenza e Concari di Parma. Il fischio d’inizio è domani alle ore 15 al Comunale Brilli Peri di Montevarchi.