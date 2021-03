Blue Factor pronta a ospitare il Giovinazzo, poker degli Under 17 al Forte dei Marmi

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Si conclude il trittico di partite per la Blue Factor in otto giorni: al Casa Mora (diretta streaming sul sito di hockeypista.fisrtv.it) contro l’Afp Giovinazzo è il recupero della 18esima giornata. Il Castiglione poi si fermerà per la lunga pausa fino al 17 aprile dopo Pasqua e varie soste, con la chiusura del campionato, sempre in casa contro l’Ash Spv Viareggio. L’Afp Giovinazzo ha giocato stasera (sabato) a Camaiore e dunque domenica pomeriggio affronterà la seconda partita in meno di 24ore: sono stati proprio i biancoverdi pugliesi a chiedere la possibilità di accorpare le gare, anche per ottimizzare i costi della trasferta. Il Castiglione di Raffaele Biancucci, dopo il bel successo di giovedì contro il Forte dei Marmi, terza vittoria consecutiva, non vuole certo fermarsi, anche se l’altrettanto giovane compagine pugliese è tutt’altra squadra rispetto a quella battuta dai biancocelesti (6-5) all’andata. In panchina per l’Afp non c’è più Pino Marzella, ma Dino Camporeale e il Giovinazzo è comunque cresciuto, vendendo cara la pelle in ogni gara. La Blue Factor è sempre in corsa per un posto nei playoff, anche se è molto difficile. Arbitrerà Moretti di Follonica; fischio d’inizio alle 18.

La classifica del girone B della serie A2. 44 Cgc Viareggio (17), 36 Forte dei Marmi (16), 28 Hp Matera (16), 25 Sarzana (15) e Roller Matera (15), 22 Hc Castiglione (16), 12 Prato 54 (15), Afp Giovinazzo (14) e Rotellistica Camaiore (16), 3 Ash Spv Viareggio (14).

Grande vittoria anche per la formazione della Blue Factor Under 17: sempre al Casa Mora, nel recupero della 9a giornata i biancocelesti di coach Raffaele Biancucci hanno battuto il Forte dei Marmi per 4-1, salendo al terzo posto in classifica. Una bella partita, molto combattuta con i due portieri in evidenza: Alessandro Grossi per il Castiglione e Giovanni Mattia Taiti per il Forte, che solo la sera prima era stato comunque protagonista con la squadra di A2. La sfida si è decisa nella ripresa dopo che nel primo tempo al gol di Filippo Montauti aveva replicato Federico Giorgi. Nel secondo tempo al 9′ la rete di Luca Mantovani spezzava l’equilibrio con i maremmani che prendevano il largo ancora con i gol di Montauti e Mantovani che blindavano la vittoria. Domenica 28, sempre al Casa Mora alle 12, la Blue Factor recupera l’8° giornata contro l’Ash Spv Viareggio.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Grossi, Peruzzi Squarcia; F.Montauti, L.Mantovani, Bigliazzi, Tognarini, Cardi, Riccardo Biancucci, M.Mantovani, Santoni. All. Raffaele Biancucci.

MT FORTE DEI MARMI: Taiti, Gu.Giorgi; S.Bianchi, Bicicchi, F.Giorgi, Cacciaguerra, Giovannelli, A.Ambrosio. All. Daniele Bonanni.

ARBITRO: Daniele Moretti di Follonica.

RETI: pt (1-1) 1709 F.Montauti (C), 22’57 F.Giorgi (F); st 9’24 L.Mantovani (C), 12’21 F.Montauti (C), 17’51 L.Mantovani (C).

La classifica. 17 Pumas Viareggio (8), 16 Follonica A (7), 14 Hc Castiglione (9), 13 Forte dei Marmi (9), 12 Follonica B (8), 8 Ash Viareggio (8), 4 Sarzana (10).