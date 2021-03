Sportello unico per le attività produttive: ecco tutte le attività e servizi offerti

COLLINE METALLIFERE – Lo Sportello unico per le attività produttive (Suap) dell’Unione di Comuni montana Colline Metallifere è un servizio gestito in forma associata che comprende i comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri e, dal 21 dicembre 2020, anche il comune di Roccastrada, a seguito della sua entrata nell’Unione.

Lo sportello fa parte del Servizio sviluppo economico e ha sede presso l’Unione dei Comuni montana Colline Metallifere in piazza Dante, 4 a Massa Marittima.

Lo scopo primario dello Sportello è quello di rappresentare un canale privilegiato tra le imprese e la Pubblica Amministrazione assicurando agli utenti l’abbreviazione dei tempi delle procedimenti amministrativi, in termini di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa e al tempo stesso garantire una maggiore trasparenza e buon andamento degli stessi.

Si occupa di ottenere i pareri, nulla osta, dinieghi, contributi e autorizzazioni dagli enti coinvolti in ciascun procedimento. Si occupa del procedimento unico per le autorizzazioni relative alla localizzazione, realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione e riconversione degli impianti produttivi di beni e servizi.

Lo Sportello unico, inoltre, costituisce, in accordo con le associazioni di categoria, un valido strumento di marketing per lo sviluppo del territorio, nell’ottica di favorire l’attrazione di investimenti e nuove iniziative imprenditoriali. Partecipa ai tavoli regionali e provinciali per la definizione dei procedimenti di competenza del Suap e al Coordinamento degli Sportelli Unici della Provincia di Grosseto.

La modalità di presentazione delle pratiche avviene esclusivamente attraverso il portale regionale Star (servizio telematico di accettazione regionale). Visitando la sezione dedicata al Suap nel sito www.unionecomunicollinemetallifere.it è possibile per l’utente consultare la modulistica, vedere una demo per capire come operare sulla piattaforma regionale, entrare su STAR e presentare una pratica.

Il Suap si affida prioritariamente, per la tipologia di servizi offerta, nel rispondere a richieste di informazioni e chiarimenti da parte degli utenti, a strumenti quali la posta elettronica certificata (pec), l’email e il telefono. In alternativa è possibile l’incontro con il pubblico dal lunedì al venerdì (9-12) e martedì e giovedì anche in orario pomeridiano (15-17) solo previa richiesta di appuntamento nel rispetto di modalità e limiti previsti dalla normativa anti covid19.

Per info e contatti.

Pec: suap.collinemetallifere@postacert.toscana.it

Email: e.maestrini@unionecomunicollinemetallifere.it; m.bonanni@unionecomunicollinemetallifere.it; e.cinelli@unionecomunicollinemetallifere.it;

a.faelli@unionecomunicollinemetallifere.it; f.marchetti@unionecomunicollinemetallifere.it

Tel. 0566906124 o 0566906137/139/140/238.