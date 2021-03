Playoff di serie B, è il Viareggio l’avversario del Circolo Pattinatori Rrd

GROSSETO – Sarà l’Ash Viareggio, seconda classifica nel girone E, a sfidare il Circolo Pattinatori RRD Grosseto nel primo turno dei playoff di serie B. La giovanissima formazione versiliese allenata da Alessandro Cupisti ha dovuto lasciare il pass per le Final Four all’Hockey Prato in virtù della sconfitta nel match di ritorno (4-3). A decidere la classifica, che vede le due squadre appaiate a 13 punti, sono stati dunque gli scontri diretti, visto che l’andata a Viareggio si era chiusa 4-4.

Viareggio e RRD Grosseto (foto d’archivio di Casaburi) si affronteranno in uno spareggio di andata e ritorno il 2 e il 9 maggio. La vincente farà compagnia a Alice Grosseto (che avuto la meglio dei giovani di Brizzi per la differenza reti), Hockey Prato e Giovinazzo/Roller Salerno (le gare conclusive del girone G si svolgeranno il 3 e il 10 aprile) nel concentramento per la serie A2 che si svolgerà dal 14 al 16 maggio in una località da stabilire.