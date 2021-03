International Regatta, il maremmano Chistè ad un passo dalla Medal Race per Tokyo

PUNTA ALA – Nessun pass olimpico per i velisti italiani a Lanzarote nella International Regatta, ma la Maremma applaude il buon piazzamento dell’unico grossetano in gara. Nel giorno conclusivo in cui Belgio e Irlanda si sono qualificate nel 49er FX e nel 49er maschile, buona prestazione per Leonardo Chistè dello Yatch Club Punta Ala assieme a Uberto Crivelli della Marina Militare che con un undicesimo posto finale sono i migliori della pattuglia italiana presente.

In una settimana decisamente difficile e negativa, corsa in condizioni di vento prima leggero e molto instabile, poi più forte e con onda formata, gli equipaggi azzurri non sono mai entrati veramente in gara. La prima sentenza di esclusione da Tokyo era arrivata martedi dalle ragazze del 49er FX, esclude dalla flotta Gold e dalla possibilità di giocarsi la qualifica nella seconda parte del campionato. Venerdi 26 è toccato ai maschi del 49er, presenti con tre barche in Gold, ma senza riuscire a entrare nella Medal Race dei migliori 10

Nella giornata conclusiva, finale beffardo per Crivelli e Chistè che con il decimo dell’ultima manche hanno poi chiuso all’undicesimo posto in generale, mancando la Medal per una manciata di punti e dicendo addio a Tokyo. Medal Race vinta dai protagonisti di questa settimana, i giovani irlandesi Robert Dickson e Sean Waddilove, che così hanno legittimato la qualifica olimpica conquistata, finendo sul podio alle spalle degli spagnoli Diego Botin e Iago Lopez, e dei danesi Jonas Warrer e Jacob Precht Jensen.

Questa la classifica finale degli azzurri nel 49er: 11° Uberto Crivelli (Marina Militare) e Leonardo Chistè (YC Punta Ala) (7-13-11-15-3-12-14-8-5-20-14-5-8-9-6-10); 16° Simone Ferrarese (CV Bari) e Gianmarco Togni (Marina Militare) (16-7-7-8-10-10-6-10-5-16-12-17-19-17); 17° Marco Anessi (AN Sebina) e Edoardo Gamba (FV Malcesine) (8-11-7-16-17-4-4-8-13-17-10-11-23-13-2-19); 31° Matteo Barison (FV Malcesine) e Nicola Torchio (SCG Salò) in Silver.