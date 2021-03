Il podcast del 26 marzo – ASCOLTA

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 26 marzo 2021" su Spreaker.

Ecco le news della provincia di Grosseto di oggi, giovedì 25 marzo 2021

In apertura gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus. I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.527 su 26.050 test di cui 15.093 tamponi molecolari e 10.957 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è pari al 5,86% che corrisponde al 14,3% sulle prime diagnosi.

C'è attesa per la decisione di oggi sulle misure da adottare in Toscana per la prossima settimana. È molto probabile che la Regione resti in zona arancione. Come è accaduto anche in questa ultima settimana, ci saranno delle zone rosse locali.

C’è un altro morto in Maremma per Coronavirus. Si tratta di una donna di 87 anni, deceduta ieri all’ospedale Misericordia. Sono sei le vittime del Covid da inizio settimana in Provincia di Grosseto, mentre i nuovi casi di Coronavirus registrati ieri sono 68.

Maremma in diretta. Stasera alle 19 nella trasmissione di Carlo Sestini, in diretta sulla pagina Facebook de IlGiunco.net, si parlerà del polo agroalimentare che nascerà in Maremma. Una puntata con tanti ospiti.