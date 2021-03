Il Palazzo comunale si accende di giallo per il mese della consapevolezza dell’endometriosi

PIOMBINO – In occasione del mese della consapevolezza dell’endometriosi, che ricorre a marzo, il Team Italy della WorldWide Endomarch ha lanciato la campagna “Facciamo luce sull’endometriosi”, invitando le amministrazioni locali ad illuminare di giallo un monumento cittadino come simbolo della giornata.

Il Comune di Piombino aderisce all’iniziativa illuminando il Palazzo comunale domani, sabato 27 marzo: la data scelta dagli organizzatori corrisponde al giorno in cui solitamente si svolge la WorldWide Endomarch organizzata in 55 capitali del mondo, tra cui Roma, ma che quest’anno, come anche lo scorso anno, non potrà svolgersi per il prorogarsi dell’emergenza pandemica.

L’endometriosi è una malattia cronica ampiamente diffusa tra le donne in età fertile ma poco conosciuta: si stima che una donna su dieci ne sia affetta. Si parla di 3 milioni di donne in Italia e più di 175 milioni nel mondo.