Fratelli d’Italia: «Perché non realizzare un centro diurno per anziani a Montiano?»

MAGLIANO IN TOSCANA – “Nel nostro territorio questa necessità di realizzare un centro diurno è molto sentita”, dicono da Fratelli d’Italia Magliano in Toscana.

“Dedicare attenzione agli anziani del nostro territorio – proseguono da FdI -, persone che hanno costruito e gettato le basi per le future generazioni, ci sembra un atto doveroso e soprattutto di rispetto. Se poi consideriamo che gran parte della nostra popolazione è prevalentemente anziana, questa necessità risulta davvero importante ed essenziale”.

“Ci sarebbero a nostro avviso dei locali che potrebbero soddisfare tale esigenza – vanno avanti -. Questi sono rappresentati dalla ex scuola di Montiano, chiusa ormai da tempo per mancanza di alunni. Una struttura spaziosa, ubicata in una splendida posizione, che soddisfarebbe le necessità degli utenti e allo stesso tempo doterebbe per la prima volta il Comune di Magliano di una struttura importante a sostegno delle famiglie che spesso si trovano in difficoltà nell’accudire i propri anziani”.

“Questo rappresenterebbe un traguardo importante per tutto il nostro territorio. Fratelli d’Italia, sta lavorando intensamente affinché questo progetto diventi realtà”, concludono da FdI.