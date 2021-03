Divertimento notturno: ai cittadini un questionario per migliorare la qualità della vita in città

FOLLONICA – Nell’ambito del progetto regionale “Notte di qualità”, Anci Toscana ha pensato di realizzare una ricerca sui vissuti dei protagonisti delle piazze del divertimento.

Le città toscane, come del resto tutte le città del territorio nazionale e oltre, hanno vissuto e stanno ancora vivendo le difficoltà determinate dalla pandemia, evidenziando l’importanza della comprensione del vissuto dei giovani, che sono passati attraverso le varie esperienze drammatiche che lo hanno caratterizzato.

Questa ricerca è condotta da Anci Toscana, Cnca Toscana, Cat Cooperativa Sociale, Comune di Firenze e Network Regionale Notte di Qualità, all’interno del progetto Presidi Positivi.

“Il questionario – afferma l’assessora Barbara Catalani – è stato pensato per raccogliere le opinioni di tutte le persone residenti nella regione che frequentano luoghi di divertimento notturno. La ricerca può fornire uno strumento conoscitivo e di supporto della programmazione istituzionale, per una sana e consapevole fruizione del tempo libero e della notte. In 5 minuti potrai dare il tuo contributo per migliorare la qualità della vita notturna dei comuni toscani, individuando quali sono le criticità e i bisogni di chi la frequenta”.

Il questionario online accessibile al link https://forms.gle/SSemWQGnYUHDfZBd6 è stato pensato per raccogliere le opinioni di tutte le persone residenti nella Regione che frequentano luoghi di divertimento notturno.

Il link sarà disponibile e aperto fino al 30 aprile 2021.