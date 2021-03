Amministrative2021, Perugini scende in campo: «Disponibile a candidarmi sindaco»

GROSSETO -Emanuele Perugini annuncia la sua disponibilità a candidarsi a Sindaco di Grosseto, per dare forma al progetto, attualmente in nuce, di rilancio politico complessivo del Movimento 5 Stelle ad opera di Giuseppe Conte.

“ Abbiamo assistito – si legge nella nota di Emanuele Perugini – a molti cambiamenti nella nostra società e purtroppo la pandemia è stato l’elemento detonante che ha evidenziato le fragilità del nostro sistema rendendo il futuro sempre più incerto”- così esordisce Perugini – “ Questa situazione ci obbliga a fare scelte coraggiose, che guardino al futuro con progetti a lungo termine guidando i cittadini fuori da questo momento, imponendo un nuovo modo di intendere la comunità e la sua amministrazione”.

E continua: “Dopo la sfida che si presenta a noi tutti non è certo “la buca” da riparare l’oggetto di un’azione politica da adottare per imprimere alla città quel cambiamento di cui ha bisogno. Qui dobbiamo gettare le basi per progettare la Grosseto di domani, ponendo in essere quelle azioni che sanino le mancanze attuali. Grosseto è un insieme di realtà peculiari ed articolate, che devono necessariamente collaborare facendo leva sulle proprie specifficità e ponendo al centro del loro operato il benessere del cittadino, non soltanto nella sua sfera individuale, ma anche nel ruolo attivo che ricopre a livello di comunità. Perchè ognuno possa fare la sua parte in modo propisitvo e partecipativo per la progettazione della “città come dovrà divente”.

“Io sono sempre stato convinto delle grandi possibilità di crescita che ha Grosseto e i territori che la circondano, così convinto che sono anni che mi dedico, attraverso il mio impegno sociale e politico, al miglioramento del nostro comune”.

E conclude affermando: “Oggi è giunto il momento di affrontare questa nuova sfida, mettendomi a disposizione dei cittadini e del nuovo progetto politico del Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte”.